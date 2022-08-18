Игорь Маковский наградил сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Яросла Юриков получил Почетную грамоту Правительства ДНР.

Особая награда – Почетная грамота Правительства ДНР за значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения и восстановление объектов инфраструктуры энергетики на территории Донецкой Народной Республики, – была вручена исполняющему обязанности директора филиала «Белгородэнерго», заместителю главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Россети Центр» Ярославу Юрикову.

Знак «За отличие и профессионализм, проявленные при реализации специального инфраструктурного проекта», учрежденный генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским, был вручен двум руководителям, принявшим активное участие в восстановлении энергоснабжения Левобережного района города Мариуполя.

За достижение высоких показателей деятельности и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса глава энергокомпаний вручил Почетные грамоты ПАО «Россети Центр» 3 работникам. В рамках мероприятия также были отмечены филиалы, которые показали наиболее высокие результаты работы за прошедшие 6 месяцев. В их числе и «Белгородэнерго».

- Уважаемые коллеги, поздравляю вас с заслуженными наградами! Отличные результаты работы сегодня, когда мы оказались в непростой ситуации, свидетельствуют о высочайшем профессионализме, глубокой увлеченности своим делом и самоотверженности каждого из вас. Вы – пример для многотысячного коллектива нашей компании! В вашем лице хочу поблагодарить всех энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за добросовестный труд и верность профессии, – отметил Игорь Маковский.