В Белгороде водитель «Рено» сбил двух восьмилетних мальчиков

В Белгороде под колеса автомобиля попали два восьмилетних мальчика. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 17 августа, в Белгороде под колеса автомобиля попали сразу двое детей. ДТП произошло в 18 часов 20 минут в районе дома № 104 на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил двух восьмилетних мальчиков, которые пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оба ребенка получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона пострадали четверо детей. По предварительной информации, на улице Ватутина в Старом Осколе 20-летний водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. В Новооскольском городском округе при столкновении «Рено Сандеро» с «КамАЗом» травмы получили пассажирки легкового автомобиля - 40-летняя женщина и 15-летняя девочка.