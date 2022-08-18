В центре Белгорода с 26 по 28 августа ограничат движение транспорта

В Белгороде на три дня ограничат движение. Фото: "КП" Архив

В Белгороде на время проведения музыкального фестиваля «BelgorodMusicFest» и белгородского марафона будет ограничено движение.

С 23.00 25 августа по 28 августа ограничения остановки и стоянки будут действовать по ул. Попова от пр. Славы, по Гражданскому проспекту от ул. Николая Чумичова до Соборной площади; по Свято-Троицкому бульвару от пр. Богдана Хмельницкого до площади, по ул. Победы от Гражданского пр. до драмтеатра.

С 6 утра 26-го по 28 августа на этих участках движение будет полностью перекрыто. А с 23.00 27 августа ограничение остановки и стоянки также коснется участков в районе филармонии и вокруг Центрального парка им. Ленина.