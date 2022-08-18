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Происшествия18 августа 2022 7:25

В Белгородской области нашли тайник с 30 кг синтетических наркотиков

Приехавшая за оптовой партией москвичка отправилась в колонию на восемь лет
Анастасия Лемешко
Женщину приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Женщину приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области 32-летней москвичке вынесли приговор за покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков. 1 февраля этого года женщина приехала в Ракитянский район, чтобы забрать в лесном массиве тайник с оптовой партией мефедрона. Координаты ей скинули в сети Интернет. Женщина забрала 30 кг запрещенного вещества, после чего ее задержали правоохранители.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима. Она обжаловала решение суда, однако апелляция оставила его без изменения.