За месяц «Поезда здоровья» в Белгородской области посетили больше 10 тысяч человек

За месяц «Поезда здоровья» посетили двадцать населенных пунктов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжают курсировать «Поезда здоровья». За месяц они посетили два десятка населенных пунктов в тринадцати муниципалитетах. Обследование прошли больше десяти тысяч человек.

Проект стартовал в регионе 16 августа 2021 года. Его суть в том, что из областного центра в отдаленные села выезжают бригады медиков - кардиологи, терапевты, неврологи, хирурги, педиатры, гериатры, офтальмологи, оториноларингологи, онкологи, стоматологи, эндокринологи, урологи. Автопоезд оснащен современным медицинским оборудованием. Можно сдать анализы крови на холестерин и сахар, сделать флюорографию, ЭКГ, спирографию и пройти ряд других исследований. Помимо медиков, в мобильную бригаду входят и социальные специалисты, у которых также можно получить консультацию.

- Я очень рад, что у нас есть этот проект, который позволяет не просто на словах, а на деле существенно увеличить доступность белгородской медицины. Иногда мы видим, что человек, два-три года не посещавший врача, идя на обследование в «Поезд здоровья», видит, что есть серьезные проблемы со здоровьем. Фактически речь идет о спасенных жизнях, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Следующие «станции» - Ровеньской район, Грайворонский, Губкинский и Шебекинский округа. Подробнее о том, какие именно населенные пункты посетят «Поезда здоровья», можно узнать в администрациях или центральных районных больницах.