Клиенты Уралсиба получили доступ в бизнес-залы во время путешествий

Программа предоставляет клиентам банка возможность посещения бизнес-залов в аэропортах и ж/д вокзалах по всему миру. При входе в бизнес-зал владельцу карты MIR Supreme нужно будет просто предъявить QR-код из мобильного приложения DragonPass.

В настоящий момент DragonPass - единственная международная программа, позволяющая пользователям из России посещать бизнес-залы как в России, так и за рубежом.

*«Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт», «Прайвет»

Более подробную информацию о продуктах и услугах можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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