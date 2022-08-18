Дмитрий Дюжев покажет белгородцам моноспектакль «Евгений Онегин»

Дмитрий Дюжев. Фото: "КП" Архив

В этом году театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину» состоится уже в 12-й раз. Как сообщили в правительстве региона, он пройдет с 17 по 25 сентября.

За одиннадцать прошедших фестивалей на щепкинской сцене выступило немало именитых театров и актеров страны. Этот год не станет исключением. В числе участников фестиваля коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ярославля, Смоленска, Самары, а также Луганска. Популярный актер Дмитрий Дюжев представит на суд белгородцев моноспектакль «Евгений Онегин». Елена Бирюкова и Георгий Дронов покажут лирическую комедию «Двое и море». В этом году фестиваль пройдет на трех площадках: БГАДТ им. М.С. Щепкина, в концертных залах Белгородской государственной филармонии и Белгородского государственного института искусств и культуры.

Подробную афишу можно посмотреть на сайте драмтеатра. Напомним, впервые театральный фестиваль прошел в Белгороде в 1988 году и был посвящен двухсотлетнему юбилею Михаила Щепкина.