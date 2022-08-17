Молодежную хоккейную команду «Белгород» закроют с 1 сентября

фото: со страницы МХК "Белгород" ВКонтакте.

На странице МХК «Белгород» появилась информация о закрытии клуба с 1 сентября. Игроки записали видеообращение, в котором рассказали о причинах такого решения. Основная проблема – отсутствие финансирования.

В пресс-службе мэрии сообщили, что больше не будут выделять денежные средства из бюджета города на содержание команды, так как не видят существенных показателей развития. В приоритете администрации назвали массовое развитие хоккея в областном центре. Поэтому бюджетные средства будут перенаправлены на поддержку воспитанников Детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.