Вторые сутки число заразившихся коронавирусом переваливает за 200 человек

В Белгородской области продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Уже второй день подряд суточный прирост переваливает за двести человек.

По данным на 17 августа, за последние сутки заразились 223 человека. Выздоровели 82. Умерших, к счастью, в последнее время нет.

Белгородцам советуют пройти вакцинацию. На данный момент двукратно привились уже 1 036 058 человек. Первый компонент получили 1 084 732 жителя региона. За последние сутки записались на прививку 1157 человек.

Всего за время пандемии в Белгородской области было выявлено 134225 случаев заболевания. Вылечились 130280 человек, умерли 2282.