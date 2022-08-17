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Общество17 августа 2022 15:47

Белгородцев 18 августа снова ждет тридцатиградусная жара

Днем возможны кратковременные дожди
Анастасия Лемешко
Жара в Белгородской области не отступает.

Жара в Белгородской области не отступает.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Знойный август не спешит уступать права осени. С начала месяца в регионе установилась жаркая и засушливая погода. Прогнозы синоптиков на ближайшие дни не сулят белгородцам прохлады.

В четверг, 18 августа, будет переменная облачность. Ночью осадков не обещают, а вот днем, возможно, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25…+30 градусов.