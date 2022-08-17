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Общество17 августа 2022 13:21

В Белгородской области врач, попавший в колонию за смертельный удар, выйдет по УДО

В 2016 году его приговорили к девяти с лишним годам лишения свободы
Анастасия Лемешко
Трагическое происшествие в больнице запечатлела камера видеонаблюдения.

Трагическое происшествие в больнице запечатлела камера видеонаблюдения.

Фото: "КП" Архив

Преступление, прогремевшее на всю страну, произошло в Белгороде в ночь с 29 на 30 декабря 2015 года. В одной из городских больниц врач во время конфликтной ситуации нанес пациенту смертельный удар. Тот упал на пол и вскоре умер.

Медика приговорили к девяти с лишним годам лишения свободы. Большую часть срока он уже отбыл. Как сообщает региональный сайт «БелПресса» со ссылкой на свои источники, находясь в местах лишения свободы, мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны. В итоге его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворили. Илья Зелендинов выйдет на свободу уже на днях.