В Белгородской области врач, попавший в колонию за смертельный удар, выйдет по УДО

Трагическое происшествие в больнице запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: "КП" Архив

Преступление, прогремевшее на всю страну, произошло в Белгороде в ночь с 29 на 30 декабря 2015 года. В одной из городских больниц врач во время конфликтной ситуации нанес пациенту смертельный удар. Тот упал на пол и вскоре умер.

Медика приговорили к девяти с лишним годам лишения свободы. Большую часть срока он уже отбыл. Как сообщает региональный сайт «БелПресса» со ссылкой на свои источники, находясь в местах лишения свободы, мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны. В итоге его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворили. Илья Зелендинов выйдет на свободу уже на днях.