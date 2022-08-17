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Общество17 августа 2022 15:21

В Белгородском районе братья-военные поженились в один день

Их невесты приехали на церемонию из луганского города Антрацит
Анастасия Лемешко
Двое военных женились на жительницах ЛНР. фото: со страницы Управления ЗАГС Белгородской области в соцсети.

Двое военных женились на жительницах ЛНР. фото: со страницы Управления ЗАГС Белгородской области в соцсети.

В жизни всегда есть место не только подвигу, но и любви. На днях в отеле ЗАГС Белгородского района зарегистрировали свои браки двое братьев. Оба военные и проходят службу по контракту. Невесты Александра и Андрея приехали на церемонию из города Антрацита, расположенного в Луганской народной республики.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказали сотрудники Управления ЗАГС Белгородской области. Молодожены принимали поздравления не только от них, но и от администрации района. Им вручили памятный подарок и пожелали долгих и счастливых лет совместной жизни.