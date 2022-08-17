В Белгородской области рыбак утонул на глазах жены

Во время рыбалки на озере Ерик погиб 58-летний мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Трагедия произошло во вторник, 16 августа, на озере Ерик в селе Хохлово Валуйского городского округа. По предварительным данным, семейная пара пришла на берег порыбачить. В какой-то момент удочка упала в воду, и 58-летний мужчина поплыл за ней. Не рассчитав силы, он начал тонуть и скрылся под водой. Супруга, на глазах которой все происходило, вызвала спасателей. К несчастью, мужчина погиб. Сотрудники МЧС извлекли из воды его бездыханное тело. По факту происшествия компетентные органы проводят проверку.

Спасатели советуют во время рыбалки стараться не заходить далеко в воду, избегать неустойчивых возвышенностей и других участков суши, которые могу обрушиться. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, лучше не отправляться на водоем в одиночку. Следует также взять с собой необходимые лекарства. Если возникла необходимость спуститься в воду, рассчитывайте силы. Лучше не заплывать на большую глубину. Рекомендуется также иметь при себе спасательный жилет, веревку и водный транспорт.