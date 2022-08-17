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Общество17 августа 2022 9:09

Белгородцы чаще всего выбирают для детей имена Артём и София

С начала года город пополнился 1798 новорожденными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы чаще выбирают детям традиционные имена.

Белгородцы чаще выбирают детям традиционные имена.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С января в Белгороде зарегистрировано 1798 новорожденных. По данным городского ЗАГСа это 918 мальчиков и 880 девочек.

Чаще всего белгородцы выбирают для своих чад традиционные имена. Среди мальчиков наиболее популярными стали Артём, Александр, Иван, Михаил и Максим. В списке имен для девочек лидируют София, Ева, Мария, Анна, Варвара.

Есть у белгородцев и тяга к редким именам. Теперь список юных белгородцев пополнили Соломон, Ратмир, Иоанн, Радомир, Виктор-Анатолий. А в числе маленьких принцесс появились Адель, Жасмина, Любомила, Оливия и Малина.