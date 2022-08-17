«Открытие»: 84% россиян в этом году сталкивались с финансовыми мошенниками

8% россиян потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов.

Таковы результаты опроса на соответствующую тему, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстраха.

84% россиян сталкивались с телефонными звонками мошенников от имени банка, мошенническими ссылками на оплату покупок и другие способы вымогательства денег с начала года. 55% из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 40% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 6% - правоохранительные органы.

При этом большинство россиян положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций - например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Полностью поддерживают такую меру 44% и «скорее положительно» - еще 42%. Две трети опрошенных россиян поддерживают и сдачу биометрии для оформления финансовых услуг.