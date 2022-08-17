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Происшествия17 августа 2022 10:07

В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД изъяли больше 800 литров немаркированного алкоголя

По предварительным данным, он предназначался для мелкооптовой и розничной продажи
Анастасия Лемешко
В Белгородской области пресечен незаконный оборот алкоголя без маркировки.

В Белгородской области пресечен незаконный оборот алкоголя без маркировки.

Фото: "КП" Архив

Сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД за незаконный оборот немаркированного алкоголя задержан житель Грайворонского городского округа. Правоохранители изъяли более 800 литров спиртосодержащей жидкости.

По предварительным данным, продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи. Документов, разрешающих хранение и реализацию алкоголя, у мужчины не было. В отношении него следственным отделением ОМВД России по Грайворонскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.