Объем сбережений жителей Белгородчины в ВТБ превысил 91 миллиард рублей

С января по июнь розничный депозитный портфель банка в регионе вырос на 4%.

Продолжающийся процесс снижения ключевой ставки, выстроенный ЦБ для оздоровления экономики, влечет за собой и снижение доходности вкладов и накопительных счетов. Однако Банк ВТБ (ПАО) отметил сохранение стабильного спроса жителей Белгородской области на классические сберегательные инструменты.

Объем депозитов в первом полугодии 2022 года достиг 76,3 миллиарда рублей – показатель вырос по сравнению с январем на 23%. Также 15,5 миллиарда белгородцы хранят в инвестиционных продуктах банка.

- Основной рост спроса жителей региона на сберегательные продукты был связан с резким повышением ключевой ставки со стороны ЦБ в первом квартале и последовавшим за ним увеличением доходности вкладов и счетов. Со смягчением кредитно-денежной политики и снижением ставок в банках интерес к таким продуктам немного ослаб и стабилизировался. Однако возможности сбережения средств продолжают оставаться привлекательными для белгородцев – в основном, акцент сейчас делается на более длительные, полугодовые и годовые, депозиты в национальной валюте, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

В первом полугодии 2022 года розничные клиенты открыли в ВТБ 1,8 миллиона новых рублевых депозитов и 2,8 миллиона накопительных счетов – в три раза больше, чем год назад. Всего с начала года жители страны разместили 1,5 триллиона рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. Общий портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 миллиардов, а количество вкладчиков увеличилось на 17%.