В придачу к шоколаду в Белгородской области начали выпускать вафельные конфеты «Алёшка»

Шоколадки «Алёшка» скоро могут появиться в массовом производстве. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

После того, как о белгородском мальчике Алёше, встречающем воинским приветствием российских солдат, узнала вся страна, его изображение появилось на муралах и открытках. В регионе ребенка решили поддержать, выпустив ограниченную партию шоколадок с парнишкой в шлемофоне. Их вместе с гуманитарной помощью отправили российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, а также жителям приграничных районов Донецкой и Луганской народных республик.

Особую популярность кондитерское изделие приобрело после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил несколько шоколадок президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Первую партию кондитерская фабрика выпустила в Губкине. Позже она закупила более производительное оборудование и переехала в Старый Оскол. Помимо шоколадок, серию продолжили выпуском вафельных конфет «Алёшка».

- На сегодняшний день за одну смену на кондитерской фабрике изготавливается порядка 3 тысяч плиток шоколада. В планах – расширение производства. Шоколад «Алёшка» станет доступен для оптовой и розничной продажи, однако уже сейчас его можно найти на полках магазинов в Старом Осколе, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.