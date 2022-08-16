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Общество16 августа 2022 15:23

Кратковременные дожди и грозы ждут белгородцев 17 августа

Несмотря на это, жара по-прежнему отступать не собирается
Анастасия Лемешко
Ночью местами возможны небольшие дожди.

Ночью местами возможны небольшие дожди.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Впереди у жителей Белгородской области еще один жаркий день. По прогнозам синоптиков, в среду, 17 августа, в регионе будет переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие дожди. Днем – кратковременные. В отдельных районах даже ожидаются грозы.

Ветер будет дуть восточный со скоростью шесть – одиннадцать метров в секунду. Днем он усилится до тринадцати метров в секунду. Местами порывы могут достигать семнадцати метров в секунду. Несмотря на это, насладиться прохладой вряд ли получится. Ночью на термометрах будет +17…+22 градуса. Днем - +26…+31 градус.