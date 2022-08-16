На выходных в Белгородской области горело сено

В Ивнянском районе причиной пожара могла стать детская шалость, а в Ракитянском - поджог. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

На выходных в двух районах Белгородской области тушили сено. В селе Кочетовка Ивнянского района на улице Шпинаков Лог полыхнули тюки. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предположительно, к возгоранию могла привести детская шалость.

Похожая ситуация произошла и в селе Чистополье Ракитянского района. Там на улице Красненская на открытой площадке на площади двадцать квадратных метров также загорелись тюки. Пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание. Его причиной, по данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, также мог стать поджог.