В Белгороде пенсионерка после визита «соцработников» обнаружила пропажу денег

Полицейские просят белгородцев напомнить пожилым родственникам, как действовать в случае визита незваных гостей. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В понедельник, 15 августа, в первый отдел полиции обратилась 80-летняя жительница Белгорода. Пенсионерка рассказала, что к ней под видом соцработников пришли двое незнакомцев. Они вручили бабушке слуховой аппарат, которому красная цена пятьсот рублей, да еще и бывший в употреблении. После ухода незваных гостей старушка обнаружила, что из конверта в серванте пропали 15 тысяч рублей. О том, что к ней никого не направляли, пенсионерка узнала от настоящей соцработницы, которая за ней закреплена и регулярно ее посещает.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по заявлению пожилой женщины пока проводится проверка. Полиция ищет предполагаемых злоумышленников. В ведомстве просят пенсионеров не пускать домой незнакомых людей.

- Если к вам постучались в дверь и представились работниками социальной или коммунальной службы, обязательно попросите предъявить документы. Для уточнения информации позвоните в организацию, которая якобы направила к вам сотрудников. Сообщите о подозрительных посетителях в полицию, родственникам или соседям, - напоминают правоохранители.

Злоумышленники, которые используют такую схему, обычно ходят парой. Один отвлекает хозяина или хозяйку квартиры, второй в это время ищет деньги, поэтому оставлять их без присмотра чревато. Белгородцев, у которых есть пожилые родственники, просят рассказать им, как действовать в случае визита незваных гостей. Объясните бабушкам и дедушкам, что они всегда могут позвонить в полицию по номеру 02 или с мобильного 102.