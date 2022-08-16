«Открытие»: россияне не испытывают сложностей с оплатой игр онлайн

Лишь 29% россиян тратили деньги на игры в мобильных телефонах или ТВ-приставках до появления ограничений.

Обнародованы результаты соответствующего опроса, проведенного сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди наших совершеннолетних соотечественников.

71% россиян не тратили деньги на платные компьютерные игры и до введения санкций против России: из них 58% играли только в бесплатные игры, а 13% не играют вообще. До 1000 рублей в месяц на онлайн-игры тратили 19% опрошенных, от 1000 до 3000 рублей -7%, более 3 тысяч рублей в месяц – 3%.

Среди тех, кто столкнулся с проблемой оплаты компьютерных игр после введения санкций, 33% не предпринимали для ее решения никаких действий. 29% оформили иностранный кошелек. 13% использовали при оплате VPN. 9% воспользовались при проведении платежей помощью друзей или знакомых. 8% выпустили карту банка, не попавшего под санкции. а 7% открыли для этих целей карту иностранного банка.

Лишь 12% респондентов полностью отказались от привычных игр в мобильном телефоне и/или на ТВ-приставке из-за невозможности оплачивать процесс игры. Еще 29% решили подождать - вдруг возможность оплаты вернется? Четверть же респондентов просто стали играть в другие игры, где нет проблем с оплатой.