В Белгородской области пострадал 16-летний водитель мопеда

В Старом Осколе в ДТП попал подросток. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 15 августа, на проспекте Комсомольский в Старом Осколе около девяти часов вечера произошло ДТП. По предварительным данным, 16-летний водитель мопеда «Альфа» наехал на бордюр и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

В данном случае у юноши были права и шлем, но так бывает не всегда. К примеру, за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления больше десяти подростков, не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории. Протоколы составили не только в отношении юных участников дорожного движения, но и в отношении родителей за ненадлежащее воспитание.

В региональной Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается с 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Сначала сдать надо экзамены в ГИБДД на получение водительского удостоверения соответствующей категории.

- В регионе 20 образовательных организаций осуществляют подготовку на право управления мототранспортными средствами, 4 из них - в Белгороде, - отметили в областной Госавтоинспекции.