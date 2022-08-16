Запрет на работу аэропорта в Белгороде продлили

Из Белгорода пока по-прежнему нельзя улететь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Росавиация сообщила о продлении ограничения на работу аэропорта в Белгороде. Запрет ввели 24 февраля. Он продолжит действовать до 03 часов 45 минут 23 августа. Ограничение также распространяется на аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

- Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777, - напомнили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.