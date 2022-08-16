Для юных белгородцев чемпион Росгвардии по шахматам провел мастер-класс

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В минувшие выходные в Алексеевке чемпион войск национальной гвардии и Центрального округа по шахматам, начальник отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник полиции Сергей Головко встретился с юными шахматистами.

Росгвардеец провел сеанс одновременной игры на 30 досках. В нем приняли участие воспитанники шахматных секций городов Алексеевка и Бирюч, а также гости из Воронежской области. Офицер также поздравил собравшихся с Днем физкультурника и поделился с детьми секретами и методиками еще советской школы. Матч продолжалась 3 часа и 46 минут и закончился со счетом 29-1 в пользу сеансера.

- Шахматы находятся в особом ряду, потому что это не просто игра. Шахматы – целое искусство, в котором преобладают и аналитика, и большая работа, и талант. Думаю, что недалек тот день, когда этот вид спорта будет включен в обязательную образовательную программу – это очень нужно для развития подрастающего поколения, - отметил подполковник полиции Сергей Головко.