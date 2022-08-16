Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору на зловония в Шебекино

Жительница Шебекино пожаловалась губернатору, что из-за вони не может открыть окно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на прямую линию обратилась жительница Шебекино. Она пожаловалась на зловонный запах и попросила главу региона помочь в решении проблемы.

- В вечернее время в жаркую погоду окна в домах открыть невозможно. Администрация к нам не прислушивается, - отметила женщина.

Губернатор пообещал, что власти не оставят обращение без внимания.

- Регулярно поступают жалобы. Проверяем. Где-то они подтверждаются, где-то – нет. Завтра министр природных ресурсов будет у вас на месте, проверит и мне доложит, - ответил Вячеслав Гладков.