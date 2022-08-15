Мэр Белгорода раскритиковал некачественную работу подрядчиков в двух дворах города

фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Глава администрации города 15 августа проверил работы по благоустройству дворовых территорий и остался недоволен их выполнением в переулке Котлозаводском и на Железнякова. Большая же часть подрядчиков, по словам мэра, отработала на совесть.

Напомним, в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе благоустроят 11 дворов и 7 общественных пространств. На ремонтные работы направили 139,6 млн рублей, из них 93,9 млн.- на реконструкцию дворовых территорий.

- Обозначил сроки устранения замечаний, повторно приеду проверить, как они отработаны, - сказал Антон Иванов.