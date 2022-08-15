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Общество15 августа 2022 14:00

В Белгородской области 16 августа жару разбавят небольшие дожди

В регионе установилась знойная погода
Анастасия Лемешко
По прогнозам синоптиков, жара отступать пока не собирается.

По прогнозам синоптиков, жара отступать пока не собирается.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Несмотря на конец лета, белгородцы которую неделю буквально изнывают от зноя. Судя по прогнозам синоптиков, жара отступать пока не собирается.

Во вторник, 16 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, а вот днем погода, возможно, порадует небольшими дождями.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Ночью будет +17…+22 градуса. Днем воздух нагреется до +25…+30 градусов.