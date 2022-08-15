У жительницы Белгородской области из подушки украли 260 тысяч рублей

Больше половины похищенной суммы полицейские успели изъять. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На днях в полицию обратилась 50-летняя жительница Губкина. Женщина сообщила, что из её квартиры пропала крупная сумма денег. Оперативники вскоре задержали подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя знакомая заявительницы.

По предварительным данным, злоумышленница была у неё в гостях и нашла в подушке 260 тысяч рублей. Деньги предприимчивая женщина незаметно спрятала к себе в сумку. Позже приятельницы прогулялись и разошлись по домам. Пропажу хозяйка квартиры обнаружила лишь на следующий день. Больше половины похищенной суммы правоохранители успели изъять.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.