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Общество15 августа 2022 12:47

В пострадавшем при обстреле частном секторе Белгорода заново отстоят 11 домов

В многоэтажках работы уже завершили
Анастасия Лемешко
Часть собственников решили переехать в новое жилье, остальным дома построят на тех же участках.

Часть собственников решили переехать в новое жилье, остальным дома построят на тех же участках.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэрия Белгорода сообщила о завершении восстановительных работ в пострадавших при обстреле 3 июля многоквартирных домах. По данным администрации, всего отремонтировали 522 квартиры. В них заменили 1184 окна, 121 балконный каркас, 20 входных дверей и 37 межкомнатных. Все жильцы дали расписки, что не имеют претензий к качеству работ.

В частном секторе ремонт еще идет. Работы завершились на 82 объектах, в том числе в домах на нескольких хозяев. С собственниками проводят индивидуальную работу. Им дали возможность выбрать – будет ли их дом отстроен заново или же для них приобретут другое жилье.

- На сегодня приобретено уже 5 квартир, 4 находятся в стадии купли-продажи. Еще трем семьям подбирают жилье. Остальные 11 собственников решили восстанавливать дома на тех же земельных участках, - сообщили в мэрии.