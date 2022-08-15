В пострадавшем при обстреле частном секторе Белгорода заново отстоят 11 домов

Часть собственников решили переехать в новое жилье, остальным дома построят на тех же участках. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэрия Белгорода сообщила о завершении восстановительных работ в пострадавших при обстреле 3 июля многоквартирных домах. По данным администрации, всего отремонтировали 522 квартиры. В них заменили 1184 окна, 121 балконный каркас, 20 входных дверей и 37 межкомнатных. Все жильцы дали расписки, что не имеют претензий к качеству работ.

В частном секторе ремонт еще идет. Работы завершились на 82 объектах, в том числе в домах на нескольких хозяев. С собственниками проводят индивидуальную работу. Им дали возможность выбрать – будет ли их дом отстроен заново или же для них приобретут другое жилье.

- На сегодня приобретено уже 5 квартир, 4 находятся в стадии купли-продажи. Еще трем семьям подбирают жилье. Остальные 11 собственников решили восстанавливать дома на тех же земельных участках, - сообщили в мэрии.