За неделю в Белгородской области зафиксировано 18 случаев сжигания сухой травы и мусора

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Пожарные подразделения Белгородской области ежегодно в летний период ликвидируют последствия возгораний сухой растительности и мусора. Только за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировали 18 случаев загорания на площади более 2000 м.кв.

Неосторожность граждан в обращении с огнем и пренебрежение правилами пожарной безопасности являются основными причинами таких пожаров. В их числе: непотушенный костер в лесу, непотушенный окурок, выброшенный на газон, сжигание мусора и отходов, а иногда и баловство детей со спичками.

ГУ МЧС России в очередной раз напоминает, что необходимо следовать правилам пожарной безопасности, проводить профилактические беседы с детьми. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112» или «101».