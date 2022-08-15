СК возбудил уголовное дело по факту гибели в Белгородской области 6-летнего мальчика

В Белгородской области утонул ребенок, еще одного удалось спасти. фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Очередная трагедия на воде произошла в минувшие выходные в селе Шелаево Валуйского городского округа. По предварительным данным, компания детей гуляла вечером у берега реки Оскол. В этом месте через водоем проходит подвесной мост.

Проходя через мост, 6-летний мальчик поскользнулся и упал в воду, запутавшись в сетке, которая служит ограждением на подвесном мосту. На помощь товарищу бросились другие дети. Спасая тонущего ребенка, одна из девочек 2010 года рождения тоже стала тонуть. Крики детей о помощи услышали очевидцы, однако они смогли вытащить из воды только девочку. Мальчика спасти не удалось.

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательной службы области для проведения поисковых работ. Они впоследствии обнаружили тело ребенка. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Гу МЧС России по Белгородской области напоминает, в случае происшествия на воде, срочно сообщайте об этом по номеру телефона «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления – 39-99-99.

По факту гибели ребенка в СУ СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.