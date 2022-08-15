Корпоративные клиенты «Открытия» смогут усилить контроль платежей

Сервис «Контроль дневного лимита» полезен, когда исполнение платежей происходит в разных часовых поясах и без контроля в режиме онлайн.

При подключении услуги для каждого счета определяется максимальная сумма лимита, в рамках которого бухгалтер может осуществлять платежи. Если возникает потребность срочной оплаты, а установленного лимита не хватает, казначей может в течение 2 часов увеличить объем доступных средств.

Установить дневные лимиты можно в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн».

- Корпорации с разветвленной региональной сетью заинтересованы в автоматизации процессов и усилении финансового контроля. Возможность установления расходного лимита для компаний группы позволит не допустить списания сверх установленных казначеем сумм, закрепить бюджетное правило внутри группы и обеспечить постоянную ликвидность группы компаний. Крупные корпоративные клиенты банка уже отметили сокращение трудозатрат казначейства на контроль платежей в своих территориальных подразделениях, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».