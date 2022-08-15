В Белгородской области школы в пятикилометровой зоне от границы будут работать дистанционно

Вячеслав Гладков утвердил режим работы образовательных учреждений в приграничной зоне. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Губернатор Белгородской области на заседании антитеррористической комиссии региона утвердил режим работы образовательных учреждений, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы. Они есть в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах. Школы, находящиеся в приграничной зоне, будут проводить обучение дистанционно. Соответственно праздничных линеек здесь не будет.

- Будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Глава региона также призвал всех уделить повышенное внимание вопросам безопасности.

- Мы несём за наших детей ответственность. Я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков, — отметил Вячеслав Гладков.