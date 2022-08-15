Журналистка из Белгорода погибла, прыгая с парашютом

Погибла белгородская журналистка. Фото: соцсети.

Марья Скокова погибла при неудачном прыжке с парашютом. Она находилась в отпуске в Гудермесе.

По словам коллег, Марья обожала парашютный спорт. За ее плечами множество часов занятий и больше 50 прыжков.

- Она всегда была влюблена в небо и чувствовала непреодолимую тягу к ощущению полёта. Даже литературный псевдоним себе выбрала - Марья Полётова, - делится журналистка Елена Старостова.

Марья Скокова работала в городском холдинге «Белгород-Медиа».

Выражаем соболезнования родным и коллегам погибшей журналистки.