Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 8:01

Журналистка из Белгорода погибла, прыгая с парашютом

14 августа очередной прыжок для Марьи Скоковой закончился трагедией
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Погибла белгородская журналистка. Фото: соцсети.

Погибла белгородская журналистка. Фото: соцсети.

Марья Скокова погибла при неудачном прыжке с парашютом. Она находилась в отпуске в Гудермесе.

По словам коллег, Марья обожала парашютный спорт. За ее плечами множество часов занятий и больше 50 прыжков.

- Она всегда была влюблена в небо и чувствовала непреодолимую тягу к ощущению полёта. Даже литературный псевдоним себе выбрала - Марья Полётова, - делится журналистка Елена Старостова.

Марья Скокова работала в городском холдинге «Белгород-Медиа».

Выражаем соболезнования родным и коллегам погибшей журналистки.