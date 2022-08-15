В белгородских школах с численностью больше 250 человек проведут раздельные линейки

По данным министерства образования Белгородской области, 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех 554 школах. Никто из учеников без праздника не останется.

- В школах с численностью более 250 человек линейки будут организованы в разное время для разных параллелей учащихся, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Ребята, которые посещали школы, расположенные в пятикилометровой зоне от границы, встретят День знаний в других учебных учреждениях. Это необходимо для их же безопасности.

Перед проведением торжественных мероприятий образовательные учреждения обследуют кинологи. В день праздника обещают усилить пропускной режим. За порядком будут следить полицейские, казаки и добровольцы.

- Родителям учеников следует иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Наличие паспортов обусловлено требованием безопасности. Руководство школ должно понимать, что посторонних людей на территории нет, - говорится в сообщение на сайте губернатора и правительства области.