Житель Белгородской области оплатил миллионный долг по алиментам, чтобы не отправиться за решетку

фото: пресс-служба УФССП по Белгородской области.

По решению суда 40-летний житель поселка Ивня должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочери и сына. Однако горе-отец официально не устраивался на работу и никакие деньги долгое время детям не перечислял. В итоге накопил приличный долг по алиментам – 1 миллион 357 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику дальнейшие правовые последствия уклонения от уплаты долга. Мужину предупредили, если он и дальше будет игнорировать решение суда, то дело дойдет и до уголовной ответственности с лишением свободы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области, после применения данных мер, должник погасил задолженность по алиментам перед детьми. Мужчина также официально устроился на работу, теперь денежные средства взыскиваются с зарплаты. А права детей на получение алиментов восстановлены.