Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 7:09

Житель Белгородской области оплатил миллионный долг по алиментам, чтобы не отправиться за решетку

Судебные приставы рассказали мужчине о правовых последствиях уклонения от уплаты долга
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УФССП по Белгородской области.

фото: пресс-служба УФССП по Белгородской области.

По решению суда 40-летний житель поселка Ивня должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочери и сына. Однако горе-отец официально не устраивался на работу и никакие деньги долгое время детям не перечислял. В итоге накопил приличный долг по алиментам – 1 миллион 357 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику дальнейшие правовые последствия уклонения от уплаты долга. Мужину предупредили, если он и дальше будет игнорировать решение суда, то дело дойдет и до уголовной ответственности с лишением свободы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области, после применения данных мер, должник погасил задолженность по алиментам перед детьми. Мужчина также официально устроился на работу, теперь денежные средства взыскиваются с зарплаты. А права детей на получение алиментов восстановлены.