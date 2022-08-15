В Белгороде впервые прошла гонка на сапбордах

Приобщиться к этому виду спорта и попробовать прокатиться на сапах могли все желающие. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 14 августа, в Белгороде впервые прошли соревнования по сапсёрфингу. Участникам предстояло на скорость проплыть по Везёлке двести метров. Стартовали спортсмены от лодочной станции в парке Победы.

Как рассказал мэр города Антон Иванов, силами померились больше 100 профессионалов. Гонка собрала немало зрителей, отправившихся в жаркий день прогуляться по парку. Приобщиться к этому виду спорта и попробовать прокатиться на сапах могли все желающие.

- Получился отличный городской праздник! Многие пришли с семьями, и, как мне кажется, отлично провели время вместе, - отметил мэр Белгорода Антон Иванов.