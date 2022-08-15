В Белгородской области почти 50 тысяч абонентов «Ростелекома» выбрали «Антивирус»

С начала года "Антивирус" подключили больше 11,5 тысяч пользователей.

Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» в Белгородской области достигло 50 тысяч. С начала года их количество увеличилось более чем на 11,5 тысяч. Цифровой провайдер предлагает клиентам на выбор несколько вариантов антивируса: Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 или Dr. Web.

- В наши дни важно, чтобы доступ в интернет был безопасным. “Ростелеком” заботится о своих клиентах и предлагает различные варианты защиты устройств и хранящихся на них персональных данных. Ежедневно пользователи заходят в социальные сети, управляют услугами онлайн в личных кабинетах, оплачивают покупки в приложениях. Все эти действия сопряжены с оборотом в виртуальном пространстве персональных данных. Для сохранения конфиденциальности мы предлагаем нашим клиентам обезопасить цифровые устройства с помощью сервиса “Антивирус”. Этой подпиской можно воспользоваться на нескольких устройствах вне зависимости от их операционной системы, - рассказал Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- В феврале этого года мы подключились к “Ростелекому”, и в мой тарифный план уже была включена подписка на “Антивирус”. Программное решение установил на домашний компьютер и мобильные устройства всех членов семьи. Благодаря активации аккаунта мне перестали поступать звонки с подозрительных номеров и письма с непонятными ссылками. Уверен, в этом помог цифровой сервис, - поделился Евгений Попов, пользователь «Антивируса», город Белгород.

Подключить сервис «Антивирус» можно в личном кабинете или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store. При подключении годовой подписки — два месяца в подарок.

Подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.