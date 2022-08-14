Белгородский «Салют» победил в Хабаровске

В седьмом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 21 августа в Раменском с местным «Сатурном». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 13 августа, в матче шестого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался в Хабаровске с дублем местного СКА. После упущенной победы во Владивостоке (2:2) наши парни не имели права на еще одну осечку, тем более в противостоянии с аутсайдером турнира. К счастью, задачу выполнили, добившись комфортного перевеса в два мяча. По разу хозяев огорчили Дегтев (56-я) и Малахов (62-я). Итог встречи – 2:0 в пользу «Салюта».

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый, Жилмостных, Ивантеев, Дудайти (Дегтярев, 82), Матвевнин (Сошников, 90+), Белобаев (Радостев, 82), Малахов (Мавлянов, 74), Канищев, Дёгтев (Курзенев, 90+).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 15-ю очками. Далее следует Салют» (13). В седьмом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 21 августа в Раменском с местным «Сатурном».