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Общество13 августа 2022 11:26

В Белгороде восстановили все 47 машин, пострадавших при обстреле 3 июля

Об этом сообщил в своем глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко
Губернатор сообщил о восстановлении последнего пострадавшего при обстреле автомобиля.

Губернатор сообщил о восстановлении последнего пострадавшего при обстреле автомобиля.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, 3 июля обстрелу со стороны Украины подвергся Белгород. Ракетный удар пришелся на жилой дом в частном секторе. Погибли сразу пять человек.

В результате ночного происшествия пострадал целый микрорайон. Власти взяли на себя восстановление жилья. К работам приступили сразу же.

Помимо домов, повреждения получили еще и 47 автомобилей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 13 августа завершили ремонт последней машины.

- Рад, что удалось выполнить обещания перед жителями пострадавших домов, - отметил глава региона.