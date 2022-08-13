В Белгороде восстановили все 47 машин, пострадавших при обстреле 3 июля

Губернатор сообщил о восстановлении последнего пострадавшего при обстреле автомобиля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, 3 июля обстрелу со стороны Украины подвергся Белгород. Ракетный удар пришелся на жилой дом в частном секторе. Погибли сразу пять человек.

В результате ночного происшествия пострадал целый микрорайон. Власти взяли на себя восстановление жилья. К работам приступили сразу же.

Помимо домов, повреждения получили еще и 47 автомобилей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 13 августа завершили ремонт последней машины.

- Рад, что удалось выполнить обещания перед жителями пострадавших домов, - отметил глава региона.