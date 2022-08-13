Белгородец похитил у соседа садовую тачку, удлинитель и сварочный аппарат

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 45-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что с территории его загородного частного дома похитили имущество. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку 20-летний злоумышленник.

По предварительным данным, зная, что хозяин постоянно не проживает в селе, молодой человек перелез через забор на территорию домовладения. Отжав окно в хозяйственной постройке, он проник в нее и похитил оттуда погружной насос, сварочный аппарат, бухту кабеля и электрический удлинитель. Прогулявшись по двору, подозреваемый также забрал решетку для чистки обуви, блок двигателя, садовую тачку и головку цилиндров от «ВАЗ 2105». Похищенное молодой человек сдал в скупку металла. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 16 700 рублей.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.