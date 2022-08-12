11 августа в Белгородской области ковидом заболели почти в пять раз больше человек, чем выздоровели

Сейчас из 92-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 151 человек заболел, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 258 пациентов, выздоровели – 129 950, умерли – 2 282. Сейчас из 92-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет второй день кряду.

Отметим, что 10 августа в нашем регионе заболели 125 человек, а выздоровели – 23. А 9 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 48 к 101-му.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.