13 августа в Белгородской области пройдут дожди с грозами

Спасатели обращают внимание белгородцев на соблюдение требований пожарной безопасности. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, на территории региона, 13 августа ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем +29+34 градуса. В Белгороде ночью обещают 20-22 градуса выше ноля, днем +30+32 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время.

Спасатели обращают внимание белгородцев на соблюдение требований пожарной безопасности: не разводите костры в лесу, не сжигайте мусор, траву на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенную сигарету, спички в траву. Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.