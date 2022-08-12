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Происшествия12 августа 2022 14:48

В Белгородской области сотрудник ГИБДД пытался помочь знакомому избежать наказания

Теперь ему придется отвечать перед законом
Алексей СЕРГУНИН

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области по материалам, предоставленным УФСБ России по региону и подразделением собственной безопасности УМВД России, возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 22 февраля 2021 года на улице Садовой в Белгороде сотрудник ДПС для проверки документов остановил автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии. Сам водитель факт употребления алкоголя не отрицал. Но, не желая быть привлеченным к ответственности, водитель позвонил подозреваемому, с которым находился в дружеских отношениях. Используя должностное положение, злоумышленник по телефону дал подчиненному сотруднику ДПС указание о прекращении оформления документов в отношении нарушителя, освободив его от административной ответственности. Таким образом, подозреваемый, являясь должностным лицом, нарушил принцип равенства всех перед законом. Расследование уголовного дела продолжается.

- Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.