В Белгородской области сотрудник ГИБДД пытался помочь знакомому избежать наказания

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области по материалам, предоставленным УФСБ России по региону и подразделением собственной безопасности УМВД России, возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 22 февраля 2021 года на улице Садовой в Белгороде сотрудник ДПС для проверки документов остановил автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии. Сам водитель факт употребления алкоголя не отрицал. Но, не желая быть привлеченным к ответственности, водитель позвонил подозреваемому, с которым находился в дружеских отношениях. Используя должностное положение, злоумышленник по телефону дал подчиненному сотруднику ДПС указание о прекращении оформления документов в отношении нарушителя, освободив его от административной ответственности. Таким образом, подозреваемый, являясь должностным лицом, нарушил принцип равенства всех перед законом. Расследование уголовного дела продолжается.

- Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.