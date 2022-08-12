14 августа в Белгороде впервые пройдут открытые соревнования по сапсерфингу

Соревнования начнутся в 17 часов, а после на сапах смогут прокатиться и зрители. Фото из телеграм-канала Антона Иванова.

- 14 августа планируем провести новое спортивное мероприятие. Его приурочим ко Дню физкультурника, - написал в своем телеграм-канале мэр Белгорода Антон Иванов.

Впервые в нашем городе состоятся открытые соревнования по сапсерфингу. Прямо на городской набережной – старт от лодочной станции. Спортсменам предстоит на скорость проплыть 200 метров. Сапборды и весла бесплатно предоставят организаторы. Участвовать могут все желающие с 18 лет.

Регистрация – по ссылке, число мест ограничено. Соревнования начнутся в 17 часов, а после на сапах смогут прокатиться и зрители.