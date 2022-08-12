В Белгородской области пешеход оскорблял и угрожал полицейским

8 августа этого года около 19:30 инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Старому Осколу заметили на проспекте А. Угарова мужчину, находившегося на участке дороги с интенсивным движением. На просьбу покинуть проезжую часть, он никак не отреагировал, продолжая препятствовать проезду и создавая реальную угрозу для собственной жизни. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, на проспекте А. Угарова в текущем году произошло уже три наезда на пешеходов и столько же столкновений транспорта, в результате которых пострадали люди.

Сотрудники ДПС встретили со стороны 36-летнего мужчины активное сопротивление. По внешним признакам пешеход находился в состоянии наркотического опьянения. На законные действия автоинспекторов он ответил агрессией. Вместо благодарности за спасенную жизнь полицейские услышали в свой адрес чреду оскорблений и угроз. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили административный материал по ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом). Кроме того, за угрозу применения насилия к сотрудникам полиции и оскорбление автоинспекторов Следственным комитетом в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.