За семь месяцев 2022 года на пьяной езде поймали более 2,5 тысяч белгородцев

За первые семь месяцев этого года в Белгородской области от управления транспортными средствами отстранены 2661 водитель с признаками алкогольного опьянения, в том числе отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. Из них 275 человек повторно сели в нетрезвом виде за руль. С начала года в регионе по вине водителей с признаками опьянения совершено 49 ДТП, в которых 16 человек погибли и 60 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штраф в сумме 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.

Госавтоинспекция призывает белгородцев проявить активную гражданскую позицию и сообщать о ставших известными фактах нетрезвого вождения в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.