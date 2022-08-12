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Происшествия12 августа 2022 9:06

Белгородец украл у друга мобильник

Вырученные от продажи телефона деньги злоумышленник потратил на алкоголь
Алексей СЕРГУНИН
23 июля в микрорайоне Уютный у потерпевшего, находившегося в состоянии опьянения, из кармана выпал мобильник.

23 июля в микрорайоне Уютный у потерпевшего, находившегося в состоянии опьянения, из кармана выпал мобильник.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола с заявлением о пропаже мобильного телефона обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что отдыхал в компании приятелей, распивал спиртные напитки, а проснувшись утром, не обнаружил свой телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что телефон был похищен. По предварительным данным, 23 июля в микрорайоне Уютный у потерпевшего, находившегося в состоянии опьянения, из кармана выпал мобильник. Один из приятелей – 46-летний ранее судимый староосколец - заметил это и забрал телефон себе. Впоследствии он извлек из устройства сим-карту. Мобильник приятеля мужчина продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. Похищенное оперативники изъяли в ломбарде.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.