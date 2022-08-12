Житель Белгородской области потратил с чужой карты почти две тысячи рублей

Пропажу карты потерпевший заметил лишь, когда стали поступать смс-уведомления об оплате товаров в различных магазинах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о хищении денежных средств с банковского счета в полицию обратился 48-летний житель города Алексеевки. Он сообщил, что с его карты пропали около двух тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

По предварительным данным, потерпевший потерял принадлежащую ему банковскую карту. Пропажу он заметил лишь, когда стали поступать смс-уведомления об оплате товаров в различных магазинах. Поняв, что кто-то нашел карту и воспользовался ею, мужчина сразу же обратился в полицию. Подозреваемый во всем сознался.

В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.